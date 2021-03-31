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Общество

Родители смогут присутствовать на выпускных в нижегородских детсадах

27 апреля 2021 15:00  [57] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Родители смогут присутствовать на выпускных в нижегородских детсадах. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, все родители, планирующие посетить выпускные, должны соблюдать санитарные требования - находиться в масках.

При этом, как написал Давид Мелик-Гусейнов, количество родителей будет определять каждый детский сад самостоятельно исходя из возможности помещений.

Ранее сообщалось, что выпускные в нижегородских школах и детсадах пройдут в очном формате при условии соблюдения санитарных норм.

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Теги:
Дети Детсады Коронавирус
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