Родители смогут присутствовать на выпускных в нижегородских детсадах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Родители смогут присутствовать на выпускных в нижегородских детсадах. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, все родители, планирующие посетить выпускные, должны соблюдать санитарные требования - находиться в масках.

При этом, как написал Давид Мелик-Гусейнов, количество родителей будет определять каждый детский сад самостоятельно исходя из возможности помещений.

Ранее сообщалось, что выпускные в нижегородских школах и детсадах пройдут в очном формате при условии соблюдения санитарных норм.