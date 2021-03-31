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Родители смогут присутствовать на выпускных в нижегородских детсадах. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, все родители, планирующие посетить выпускные, должны соблюдать санитарные требования - находиться в масках.
При этом, как написал Давид Мелик-Гусейнов, количество родителей будет определять каждый детский сад самостоятельно исходя из возможности помещений.
Ранее сообщалось, что выпускные в нижегородских школах и детсадах пройдут в очном формате при условии соблюдения санитарных норм.
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