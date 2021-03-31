Более 32 млн рублей льготных микрозаймов получил нижегородский МСБ за I квартал Бизнес

Льготные микрозаймы на сумму более 32 млн рублей получили нижегородские предприниматели за первый квартал 2021 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Данная мера поддержки реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Средства могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства на любые обоснованные траты, связанные с развитием бизнеса: например, на закупку оборудования, выплату зарплаты сотрудникам или рефинансирование имеющихся кредитов. Часто займы используются для восполнения дефицита оборотных средств", - рассказал Андрей Саносян.

Выдает льготные микрозаймы для предпринимателей структура, подведомственная региональному Минпрому, - "Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансовая организация Нижегородской области". Займы предоставляются на сумму от 50 тысяч до 5 млн рублей по ставкам от 1% до 10% годовых на срок до 36 месяцев.

"Создание комфортных условий для расширения и укрепления бизнеса – одна из основных задач всей инфраструктуры поддержки предпринимательства в Нижегородской области. Микрозаймы - это быстрые и дешевые деньги, и даже в сравнительно небольшом объеме они являются существенным подспорьем для развития бизнеса", - пояснил заместитель губернатора.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области были открыты центры "Мой бизнес". Они работают по принципу "одного окна", то есть предприниматель может получить у одного специалиста информацию из 40 различных ведомств. Также там организован call-центр "Мой бизнес", где можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.