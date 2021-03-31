Более 32 млн рублей льготных микрозаймов получил нижегородский МСБ за I квартал

Льготные микрозаймы на сумму более 32 млн рублей получили нижегородские предприниматели за первый квартал 2021 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Данная мера поддержки реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Средства могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства на любые обоснованные траты, связанные с развитием бизнеса: например, на закупку оборудования, выплату зарплаты сотрудникам или рефинансирование имеющихся кредитов. Часто займы используются для восполнения дефицита оборотных средств", - рассказал Андрей Саносян.
Выдает льготные микрозаймы для предпринимателей структура, подведомственная региональному Минпрому, - "Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансовая организация Нижегородской области". Займы предоставляются на сумму от 50 тысяч до 5 млн рублей по ставкам от 1% до 10% годовых на срок до 36 месяцев.
"Создание комфортных условий для расширения и укрепления бизнеса – одна из основных задач всей инфраструктуры поддержки предпринимательства в Нижегородской области. Микрозаймы - это быстрые и дешевые деньги, и даже в сравнительно небольшом объеме они являются существенным подспорьем для развития бизнеса", - пояснил заместитель губернатора.
Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области были открыты центры "Мой бизнес". Они работают по принципу "одного окна", то есть предприниматель может получить у одного специалиста информацию из 40 различных ведомств. Также там организован call-центр "Мой бизнес", где можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей.
Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
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