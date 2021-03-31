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Рекультивация свалки 170 тысяч тонн отходов в Первомайске обойдется в 440 млн рублей

27 апреля 2021 18:11  [31] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Несанкционированную свалку отходов площадью 2 гектара в Первомайске Нижегородской области рекультивируют в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Свалка в Первомайске включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) приказом Минприроды РФ от 25 января 2021 года. Объект находится на землях населенных пунктов - на участке до реки Умочь, протекающей через Первомайск.

Свалка содержит более 200 тысяч кубометров отходов производства и потребления IV-V классов опасности, их общая масса ориентировочно составляет 170 тысяч тонн. Это в основном коммунальные отходы и строительный мусор.

Более половины территории, занятой несанкционированной свалкой, попадает в границы водоохранной зоны (100 меров). Поэтому требуется проведение ряда мероприятий по защите реки от загрязнения при проектировании основного этапа работ.

Содержимое свалки вывезут на лицензированный полигон, а землю рекультивируют. За 2,5 месяца подрядчик должен выполнить подготовительные работы, после чего начнется этап рекультивации: он займет около 28 месяце.

Ориентировочная стоимость работ по рекультивации составляет около 440 млн рублей.

"По паспорту проекта "Чистая страна" заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета для ликвидации несанкционированных свалок в границах городов направляются до 1 мая 2021 года", – рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Проект рекультивации первомайской свалки для госэкспертизы подготовило ООО "Институт "Газэнергопроект". Заказчиком разработки проектной документации является ГБУ НО "Экология региона".

Сейчас документация направлена в региональное управление Госэкспертизы для определения достоверности сметной стоимости.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Ликвидация свалок", "Утилизация и переработка мусора", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".

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Теги:
Первомайск Свалки
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