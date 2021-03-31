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Общество

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода могут потом перенести в парк Кулибина

27 апреля 2021 19:04  [51] Общество
Часы у театра драмы

Часы у театра драмы

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода, установленные перед Нижегородским государственным академическим театром драмы им. Горького, после праздника хотят перенести в парк Кулибина. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович заявил о намерении сохранить эти часы после 800-летия. В дальнейшем они будут использоваться на других крупных мероприятиях. Кроме того, он отметил, что часы можно перепрограммировать на обычный ход.

"Часы сделаны на основе дизайна Кулибина, поэтому они не являются инородным телом для города. Они отсылают к его истории. Их украшает наша знаменитая филигрань, на табло изображены основные символы города. Поэтому они обязательно будут использоваться", - сказал он.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил разместить часы в парке Кулибина. Олег Беркович поддержал эту идею.

Напомним, часы были торжественно запущены 18 апреля.

Что касается часов обратного отсчета на Нижневолжской набережной, их дальнейшее использование пока не обсуждалось. Олег Беркович отметил, что они работают только в темное время суток. В качестве одного из возможных вариантов он назвал территорию перед стадионом "Нижний Новгород".

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Теги:
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