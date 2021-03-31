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Экономика

Мэрия Нижнего Новгорода увеличила экономию бюджетных средств в 2020 году почти в три раза

28 апреля 2021 10:05  [76] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мэрия Нижнего Новгорода увеличила экономию бюджетных средств в 2020 году почти в три раза. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев на заседании Гордумы в ходе отчета о результатах деятельности за 2020 год.

По его словам, по сравнению с 2019 годом горадминистрация общая экономия средства в результате проведения процедур закупок составила 1,103 млрд рублей, что в 2,6 раза превысило уровень предыдущего года.

Глава Нижнего Новгорода отметил, что достигнутая экономия позволила выполнить дополнительные работы, в том числе по ремонту дорог и благоустройству дворовых территорий.

В своем отчете Юрий Шалабаев подчеркнул, что за последние три года сложилась положительная тенденция по снижению задолженности бюджета города перед поставщиками коммунальных услуг, по содержанию и ремонту дорог, по питанию детей.

На начало этого года кредиторская задолженность снизилась до минимума и составила 32,3 млн рублей.

Между тем, напомним, что муниципальный долг Нижнего Новгорода за март 2021 года снизился на 3%.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода экономика
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