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Экономика

Муниципальный долг Нижнего Новгорода за март снизился на 3%

12 апреля 2021 15:19  [61] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода за март снизился на 2,8%. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

В настоящее время сумма долга составляет 11,7 млрд рублей, в то время как в прошлом месяце была 12,02 млрд рублей. Таким образом, с марта по апрель город погасил 325 млн рублей долга. Отметим, что по состоянию на 1 января размер муниципального долга составлял 12,7 млрд рублей.

Основную часть в структуре долга - 58,35% - занимают кредиты кредитных организаций (6,8 млрд рублей), 37,41% - муниципальные ценные бумаги (4,4 млрд рублей), 4,24% - бюджетные кредиты (496 млн рублей). 

Сумма выплаченных по кредитам процентов сейчас составляет 187,8 млн рублей.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода поддержала возможное размещение городом облигаций на 4 млрд рублей в 2021 году. Средства от их размещения планируется направить на замещение кредитов коммерческих банков. Данный облигационный заем город хотел выпустить еще в 2020 году, однако не стал этого делать из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Сейчас в обращении у Нижнего Новгорода находятся облигации, выпущенные в декабре 2017 года. Тогда город разместил облигационный заем на 5 млрд рублей с номинальной стоимостью одной ценной бумаги в размере 1 тысяча рублей. Погасить облигации необходимо в срок до 5 декабря 2022 года.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Муниципальный долг
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