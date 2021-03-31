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Семья, чей дом разломился пополам в Кстовском районе, получит квартиру

28 апреля 2021 15:18  [63] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Семья, чей дом разломился пополам в Кстовском районе, получит квартиру. Об этом глава МСУ Кстовского муниципального района Андрей Чертков написал в Instagram, отвечая на вопрос нижегородки.

Накануне - 27 апреля хозяйка дома, который развалился пополам и обвалился в овраг в Кстовском районе, попросила о помощи главу региона Глеба Никитина на его личной странице в соцсети.

"Власти предложили нам временное жилье в лагере. Мы отказались, так как туда очень трудно добираться без своего транспорта. А мы два пенсионера. Другого жилья у нас нет. Положение безвыходное", - написала женщина.

Губернатор поручил главе района Андрею Черткову разобраться в ситуации.

Тот в свою очередь написал: "По жилью сейчас разбираемся. Ждем выделения средств. Присмотрели вам двухкомнатную квартиру в Новоликеево".

Напомним, что провал грунта повредил дома в селе под Кстово 24 апреля.

Известно, что повреждены стены двух домов, один из которых был не жилым. В жилом доме зарегистрированы пятеро человек, но проживают двое. Дом признан непригодным для жилья. Сейчас семья вынуждена жить у соседей.

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Теги:
Кстовский район МЧС
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