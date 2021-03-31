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Общество

Нижегородская ГИБДД рассказала о работе подразделений в майские праздники

28 апреля 2021 18:38  [88] Общество

Фото: ГИБДД

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области рассказало о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в майские праздники.

Напомним, что с 1 по 10 мая в России объявлены нерабочими днями.

В ГИБДД пояснили, что операционные залы, расположенные в здании ведомства на Стрелке (ул. Стрелка, 4б), где выдают водительские удостоверения и регистрируют транспортные средства, будут работать 4, 5, 6, 7 мая с 08:00 до 15:00.

Операционный зал, расположенный на ул.Самаркандской, д.2 (регистрации транспортных средств), объявил неприемными днями 1, 2, 8 и 9 мая.

3 и 10 мая отделение будет работать с 08:00 до 17:00, а 4, 5, 6 и 7 мая - с 08:00 до 15:00

Регистрационный пункт "Канавинский", расположенный на ул.Металлистов, д. 111 (регистрации транспорта) 1, 2, 8 и 9 мая работать не будет; 3 и 10 мая – с 08:00 до 17:00; а 4, 5, 6 и 7 мая - с 08:00 до 15:00.

Пункт "Автозаводский" на ул. Пермякова, 46 (регистрация транспорта) объявил не рабочими днями 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая, а 4, 5, 6 и 7 мая отделение будет открыто с 08:00 до 15:00.

Пункт "Приокский" на ул.Шатковской, 2а (регистрация транспортных средств) станет работать так же как и "Автозаводский".

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Теги:
ГИБДД Транспорт
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