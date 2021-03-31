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Дума Дзержинска выделила средства для зала по спортивной гимнастике

29 апреля 2021 17:29  [105] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Думы Дзержинска внесли изменения в городской бюджет на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Основные параметры бюджета на 2021 год не изменились и остались на прежнем уровне: доходы и расходы равны по 6,29 млрд рублей. Городской бюджет продолжает оставаться бездефицитным.

Изменения произошли в результате перераспределения бюджетных ассигнований внутри и между структурными подразделениями.

В перечень изменений входит резерв в размере 15 млн рублей для покупки в муниципальную собственность спортивного зала с теплым переходом на улице Урицкого, 3а. Это приобретение позволит обеспечить отдельным залом воспитанников, занимающихся олимпийским видом спорта – художественной гимнастикой, в целом улучшит условия для спортивной подготовки ребят, которые занимаются в СШОР "Город спорта".

Еще 25 млн рублей выделяется для приобретения нежилого здания в центре города по проспекту Ленина, 61а. Там будут находиться структурные подразделения администрации города.

"Помещение с хорошим ремонтом отвечает необходимым требованиям доступа маломобильных граждан, а также находится в шаговой доступности от основного здания администрации города, что обеспечит удобство для жителей", - пояснили в пресс-службе.

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Теги:
Бюджет Городская дума Дзержинск
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