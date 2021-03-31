"Диктант Победы" прошел в Законодательном собрании Нижегородской области Общество

Патриотическая акция "Диктант Победы" прошла в Законодательном собрании Нижегородской области 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В 2021 году для проведения патриотической акции "Диктант Победы", посвященной событиям Великой отечественной войны 1941-1945 гг., в Нижегородской области было подготовлено более 210 площадок, одной из которых стало Законодательное собрание. В прошлом году в диктанте приняли участие более миллиона человек по всему миру, а в этом масштаб акции увеличился – к участию привлечено 80 государств и более 1,7 млн человек.

На базе регионального парламента в "Диктанте Победы" как в дистанционном, так и в очном формате приняли участие депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания.

"Радует большое количество участников акции – оно означает, что всё большее число людей по всему миру выражает свое желание не дать переиначить, перекроить героическое прошлое нашей страны и нашего народа. Мы не должны забывать не только о сражавшихся на фронте, павших в боях, но и о тех, кто ковал победу, обеспечивая фронт вооружением, провизией, медикаментами, таких же великих героев нашей страны. Недаром в прошлом году Нижний Новгород был удостоен высокого звания Города трудовой доблести!", - сказал председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, принявший участие в акции "Диктант Победы".

Подведение итогов акции запланировано на 24 июня. Информация о победителях будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.