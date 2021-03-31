здание концертного зала Юпитер
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Фонтан у концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде будет круглой формы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города.
Согласно информации, в апреле текущего года ООО "Юпитер" представил в департамент проект благоустройства территории у концертного зала. Он был согласован, и сейчас компания занимается оформлением разрешительных документов.
В соответствии с представленной документацией предполагается, в том числе устройство "сухого" фонтана.
"Информация о сроках реализации проектного решения в департамент не поступала", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что фонтан у концертного зала "Юпитер" восстановят на деньги собственника.
Осенью 2019 года по договоренности с городской администрацией он убрал разрушающиеся конструкции неработающего фонтана и законсервировал объект.
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