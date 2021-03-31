Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 30 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 30 апреля.

В информации, которая размещена на сайте стопкоронавирус.рф, указывается, что в Нижегородской области за прошедшие сутки выявлен еще 171 новый случай заболевания коронавирусом.

Вчера было зарегистрировано 174 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 30 апреля составляет 0.92 (вчера - 0.91).

По данным на 30 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 113 967 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 507 (вчера - 1 541).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 109 280 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 189 человек, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 180.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 567 316 человек, в том числе за последние сутки протестировано 5 342 жителя.

В настоящее время в регион поступило 301 272 дозы вакцины от COVID-19. Прививку сделали 249 695 жителей региона, в том числе две аппликации получили 152 267 нижегородцев.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.