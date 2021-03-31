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Общество

Работа хаммамов и саун вновь разрешена в фитнес-клубах Нижегородской области

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Работа хаммамов и саун вновь разрешена в фитнес-клубах Нижегородской области. Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля.

В соответствии с документом, работа саун разрешена при условии соблюдения посетителями социальной дистанции. В отношении отдельно стоящих бань и саун снято ограничение на посещение купелей и бассейнов.

Также при посещении фитнес-центров и спортклубов число посетителей теперь рассчитывается исходя из показателя не восемь, как ранее, а четыре квадратных метра на человека. При этом при плавании в бассейнах на каждого человека должно приходиться не десять, а пять квадратных метров зеркала воды.

Кроме этого, этим же указом снято ограничение на рассадку за одним столом более четырех человек в заведениях общепита.

Напомним, что последние изменения в указ касались также: сдачи двух тестов на COVID-19 по возвращении из-за рубежа и продления "удаленной" работы для беременных женщин.

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Теги:
Глеб Никитин Коронавирус
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