ГИБДД усилит контроль на дорогах Нижнего Новгорода в майские праздники

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Управление ГИБДД по Нижегородской области усилит контроль на дорогах Нижнего Новгорода в майские праздники. Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно информации, в период с 1 по 10 мая сотрудники нижегородской Госавтоинспекции в усиленном режиме будут пресекать факты управления авто- мото транспортом лицами с признаками опьянения.
Рейды будут проходить ежедневно в каждом районе Нижнего Новгорода, в том числе в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудники ГИБДД также напомнили, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
А за повторное нарушение водителя могут привлечь уже к уголовной ответственности – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортом сроком до 3 ле.
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