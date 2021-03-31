ГИБДД усилит контроль на дорогах Нижнего Новгорода в майские праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Управление ГИБДД по Нижегородской области усилит контроль на дорогах Нижнего Новгорода в майские праздники. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации, в период с 1 по 10 мая сотрудники нижегородской Госавтоинспекции в усиленном режиме будут пресекать факты управления авто- мото транспортом лицами с признаками опьянения.

Рейды будут проходить ежедневно в каждом районе Нижнего Новгорода, в том числе в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники ГИБДД также напомнили, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

А за повторное нарушение водителя могут привлечь уже к уголовной ответственности – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортом сроком до 3 ле.