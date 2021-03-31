"Теплоэнерго" благоустроит 795 участков, где зимой проводились земляные работы Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" благоустроит 795 участков, где зимой проводились земляные работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания, начиная с 15 апреля в полном объеме восстановило благоустройство 126 участков после производства земляных работ, и эта цифра ежедневно растет.

В работе сейчас находится еще 60 мест производства зимних ремонтных работ. Восстановлением газонов, тротуаров, бордюров и асфальтобетонного покрытия занимаются 18 бригад.

Всего этой весной благоустройству после зимних ремонтов подлежат 795 участков в Канавинском, Ленинском, Московском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском районах города. Графики проведения работ, разработанные специалистами предприятия, согласованы с администрациями районов. В первую очередь восстановлению подлежат участки дорог, проездов и общественных пространств.

Как сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, компания уделяет вопросу благоустройства участков после ремонта большое внимание и предъявляет высокие требования к качеству материалов и работ. В год юбилея города, по его словам, серьезный акцент сделан также на ремонт фасадов объектов предприятия в видовых местах.

"Как крупнейшая ресурсоснабжающая организация города, мы стремимся к созданию комфортных условий для нижегородцев. Сейчас мы проводим большую работу по благоустройству, чтобы как можно скорее привести в порядок все территории, на которых мы работали зимой", - отметил Илья Халтурин.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" отметил, что в 2021 году ремонтная программа предприятия, как и в 2020 году, будет масштабной – перекладка более 100 км сетей, причем 15 км из них уже заменено. Также предприятие активно благоустраивает и территории своих объектов, которых, включая котельные, тепловые пункты и административные здания, насчитывается более 250.

Кроме того, сегодня более 300 сотрудников "Теплоэнерго" вышли на традиционный весенний субботник, чтобы помочь навести порядок после зимы на территории производственных и административных объектов предприятия, а также на прилегающих к ним территориях.