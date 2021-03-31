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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области

30 апреля 2021 15:12  [95] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области. Об этом 30 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 113 967 жителям, из которых 49 730 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 64 730 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 59 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 159 жителей (17 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 584 человека, за сутки коронавирус подтвердился у 8 жителей), Советский (6 996, +7 заболевших), Московский (5 274, еще 10 заболевших), Канавинский (5 156, +2 человек), Сормовский (5 131, еще 8 инфицированных), Приокский (3 827, +3 заболевших) и Нижегородский (3 603, за сутки - на 4 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 306 заболевших жителей), Бор (5 675), Павловский (2 971), Балахнинский (2 888), Выксунский (2 879), Богородский (2 538), Городецкий (2 593) и Шахунский (2 020).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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