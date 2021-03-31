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Общество

Депутат ЗС НО Ирина Гончарова участвовала в церемонии вручения знамен школам

30 апреля 2021 16:39  [93] Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Ирина Гончарова приняла участие в торжественной церемонии вручения знамен школам в поселке Ильиногорск Володарского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутат лично вручила каждой школе знамя. В торжественной обстановке прозвучали напутственные слова и пожелания.

"Уже более 3 000 лет насчитывает история флагов и знамен. За это время они стали не только отличительной особенностью государств, общественных и политических организаций, но и гордостью нации, предметом научного изучения, ценными историческими экспонатами мировых музеев", - говорится в сообщении пресс-службы.

По инициативе Ирины Гончаровой разработали и изготовили индивидуальные знамена для всех школ Володарского района. "Я считаю, что, получив знамя, каждый учащийся школы несет ответственность и своего рода гордость! Знамя должно объединить людей в достижении одной цели", - сказала депутат.

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Теги:
Законодательное собрание Школы
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