Нижегородский круизный кластер "Ока - Волга" может получить средства федерации в 2022 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Проект создания кластера круизного туризма «Ока-Волга» в Нижегородской области может получить федеральное финансирование в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном департаменте развития туризма и народных художественных промыслов.

Проект создания круизного кластера предполагает строительство и реконструкцию причальных сооружений, создание подъездных путей, берегоукрепительные работы и другие мероприятия по причальной инфраструктуре.

Работы рассчитаны до 2035 года в 14 круизных центрах, расположенных в различных районах Нижегородской области. На первых этапах формирования кластера - до 2025 года, планируется модернизировать инфраструктуру Городца, Нижнего Новгорода, Чкаловска, Бора, Дзержинска и Выксы.

Федеральные средства на вышеуказанные работы Нижегородская область может получить по итогам конкурсного отбора, который Ростуризм проведет в 2022 году.

Помимо средств федерального бюджета также планируется привлечение частных инвестиций.

Напомним, что тема развития речного внутреннего туризма обсуждалась в ходе встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой в Москве в середине прошлого года.

Тогда глава региона сказал, что Нижегородская область является одним из самых перспективных в стране регионов для развития внутреннего туризма. Зарина Догузова, в свою очередь, добавила, что развитие речного внутреннего туризма является одним из приоритетов Федерального агентства по туризму, а реки Ока и Волга — это одни из ключевых маршрутов.

Комментируя планы Нижегородской области по развитию причальной инфраструктуры, она напомнила, что этому направлению долгое время не уделялось должного внимания, что сказывается на стоимости и качестве таких услуг.