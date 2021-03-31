Дорогу из Чкаловска к ЦКБ отремонтируют по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Специалисты главного управления автомобильных дорог Нижегородской области проверили соблюдение технологии при ремонте дороги в Чкаловском районе. Как сообщили в ГКУ НО "ГУАД", по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" начался ремонт дороги между Чкаловском и деревней Карабасиха.

После укладки пробной партии асфальта были отобраны пробы для исследования в лаборатории. Кроме того, на месте специалисты проверили соответствие укладываемой асфальтобетонной смеси требованиям по температуре.

"Проверка показала, что подрядчик ведет работы в соответствии с технологией", - сообщил директор ГУАД Леонид Самухин.

Протяженность дороги Чкаловск – Карабасиха составляет 5,4 км. Это единственный сухопутный автомобильный подъезд к научно-производственному комплексу АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева" - производственной площадке, где создают суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" и "Метеор-120Р".

На ремонт дороги будет направлено 65,7 млн рублей. Согласно контракту работы планируется завершить к 30 сентября.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России", "Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".