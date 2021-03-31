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Бизнес

"Диалог с бизнесом — это важный источник информации о состоянии предпринимательства", - Юрий Шалабаев

02 мая 2021 14:40  [76] Бизнес
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Диалог с бизнесом — это важный источник информации о состоянии предпринимательства", - заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, комментируя встречу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями малого и среднего бизнеса 30 апреля.

По его словам, вопросы, которые задавались на встрече с губернатором Глебом Никитиным во многом касались Нижнего Новгорода, где в преддверии 800-летия реализуются большие проекты, затрагивающие и бизнес-сферу.

Он заметил, что много вопросов было насчет размещения на благоустраиваемых территориях нестационарных торговых объектов, к которым предъявляются определенные требования по дизайн-коду. Для НТО на благоустроенных территориях подводят электричество, обеспечивают водоотведение, водоснабжение, где это необходимо.

"По максимуму стараемся сохранить НТО там, где они есть. Каждый предприниматель может обратиться в мэрию и вместе со специалистами профильного департамента рассмотреть интересующие места для размещения нестационарных объектов", - добавил Юрий Шалабаев.

"Были вопросы и по поводу введения норматива сброса сточных вод для промышленных предприятий. После вступления в силу требований федерального законодательства, которые обязывают принять соответствующие нормативы, плата предпринимателей и промышленников повысилась - это факт. Но повысилась и плата нашего муниципального предприятия "Нижегородский водоканал". Сейчас в рамках закона вместе с контролирующими органами, с предпринимателями, с региональными министерством экологии и министерством ЖКХ ищем возможности, чтобы эту нагрузку для предпринимателей снизить. Вопрос непростой, но, тем не менее, я думаю, мы найдем решение", - резюмировал Юрий Шалабаев.

Напомним, что во встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина приняли участие более 100 представителей малого и среднего бизнеса. Она состоялась на Нижегородской ярмарке. Все желающие могли также посмотреть прямую трансляцию встречи и прислать свои вопросы через центр приема сообщений на сайте "Мойбизнес52.рф".

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Теги:
бизнес Юрий Шалабаев
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