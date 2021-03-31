Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 2 мая

Фото:
В Нижегородской области выявили еще 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
На 2 мая общее число подтвержденных случаев COVID-19 в области — 114 282.
109 651 жителей выздоровели, в том числе за минувшие сутки 188 человек.
От недуга скончались 3 207 человек, в том числе 15 человек за прошедшие сутки.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.
Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+