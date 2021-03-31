Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 2 мая

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

В Нижегородской области выявили еще 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

На 2 мая общее число подтвержденных случаев COVID-19 в области — 114 282.

109 651 жителей выздоровели, в том числе за минувшие сутки 188 человек.

От недуга скончались 3 207 человек, в том числе 15 человек за прошедшие сутки.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

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Теги:
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