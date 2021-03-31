Глеб Никитин назвал уровень безработицы в Нижегородской области рекордно низким в ПФО Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Глеб Никитин назвал уровень безработицы в Нижегородской области рекордно низким в Приволжском федеральном округе.

Всего с начала 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости региона, снизилась на 67,2%. По данным на 30 апреля 2021 года в регионе насчитывается 18 417 безработных граждан.

"Уровень безработицы в Нижегородской области - один из самых низких в Приволжском федеральном округе. За первый квартал года этот показатель снизился с 3,2% до 1,1% от численности рабочей силы. Мы делим 1-е место с Ульяновской областью, в то время как средний показатель по округу составляет 1,7%", - отметил Глеб Никитин.

По мнению губернатора, безработицу в Нижегородской области удалось снизить благодаря ослаблениям ограничительных мер в условиях пандемии.

Также свою роль сыграли адаптация организаций к изменяющейся эпидемиологической ситуации, эффект от инструментов финансовой поддержки, которые были введены в период распространения коронавируса.

Помимо этого, на улучшение ситуации с занятостью граждан повлияли принятые меры, в том числе программы социальных контрактов и реализация нацпроектов..

Напомним, что более 600 новых рабочих мест планируется создать в Нижегородской области.