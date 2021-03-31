Участники патриотического автопробега прибудут в Нижний Новгород вечером 7 мая.
Автопробег, проводимый в преддверии Дня Победы, пройдет по территории нескольких регионов РФ. Лампы, зажженые от Вечного огня в Москве, будут доставлены в различные населенные пункты.
7 мая участники пробега посетят Нижний Новгород. Церемония будет проходить в Парке Славы в Автозаводском районе, начало в 20:00.
По информации регионального отделения ОНФ, частички огня памяти передадут в Дзержинск, Бор, Кстово, Арзамас.
Кстати, присоединиться к автопробегу смогут все желающие. Для этого надо зарегистрироваться на сайте огоньпамяти.рф.
СПРАВКА:
Патриотическая акция "Огонь памяти" пройдет в пятый раз.
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