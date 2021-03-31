Участники патриотического автопробега прибудут в Нижний Новгород вечером 7 мая

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Участники патриотического автопробега прибудут в Нижний Новгород вечером 7 мая.

Автопробег, проводимый в преддверии Дня Победы, пройдет по территории нескольких регионов РФ. Лампы, зажженые от Вечного огня в Москве, будут доставлены в различные населенные пункты.

7 мая участники пробега посетят Нижний Новгород. Церемония будет проходить в Парке Славы в Автозаводском районе, начало в 20:00.

По информации регионального отделения ОНФ, частички огня памяти передадут в Дзержинск, Бор, Кстово, Арзамас.

Кстати, присоединиться к автопробегу смогут все желающие. Для этого надо зарегистрироваться на сайте огоньпамяти.рф.

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