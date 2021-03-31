Улицу Шлюзовую в Городце планируется благоустроить с учетом предложений горожан Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Улицу Шлюзовую в Городце планируется благоустроить с учетом предложений горожан.

По сообщению пресс-службы нижегородского правительства, концепции благоустройства были направлены главе МСУ Городецкого района Александру Мудрову.

Как следует из проекта эскизного плана, разработанным администрацией района, на видовой площадке улицы Шлюзовой будет создано несколько специализированных и тематических зон отдыха, здесь также будет располагаться парк естественного ландшафта.

На Шлюзовой хотят разместить новый детский городок, уличные тренажеры, выделить территорию для выгула собак.

"У жителей есть свои идеи по маршрутизации и расположению площадок, их зонированию с учетом функциональной востребованности", - отметил Александр Мудров.

Напомним, данный проект участвует в проходящем сейчас онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства. Всего же по региону на голосование выставлены 133 общественных пространства. С 26 апреля за них проголосовали уже больше 78,5 тысяч жителей Нижегородской области.

Напомним, голосование за пространства для благоустройства в 2022 году проходит на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, созданной на базе нижегородского портала "Голос За" с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что весной стартует благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал Глеб Никитин, в 2021 году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в 2020 году.