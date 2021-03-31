Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 5 мая Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 5 мая.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в Нижегородской области выявлено 105 новых случаев заражения ковидом.

Общее число нижегородцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 114647.

От недуга излечились 110134 человека, в том числе 141 за последние сутки.

Умерли 3247 человек, в том числе 11 человек за минувшие сутки.



Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.