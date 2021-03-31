Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 5 мая

Фото: НИА Нижний Новгород
Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 5 мая.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, в Нижегородской области выявлено 105 новых случаев заражения ковидом.
Общее число нижегородцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 114647.
От недуга излечились 110134 человека, в том числе 141 за последние сутки.
Умерли 3247 человек, в том числе 11 человек за минувшие сутки.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.
Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+