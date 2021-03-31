Патриотические акции в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена" пройдут в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Патриотические акции в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена" пройдут в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, в Нижнем Новгороде 8 мая начнет работу тематическая площадка "Клуб "Помни".

В ходе акции будет обсуждаться деятельность Горьковской области, подвиги наших земляков на фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

В этот же день состоится акция "Добрая суббота".Она будет проводиться в сообществе конкурса "Большая перемена" в соцсети "ВКонтакте" (https://vk.com/bpcontest).

Будет проведен онлайн-челлендж "История победы", дети запишут видеоролик о праздновании Дня Победы в 1945 году. Рассказчиками могут быть ветераны, их родственники или сами школьники. Хештеги акции: #ДобраяСуббота, #ИсторияПобеды.

Также участники акции поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с праздником Победы и проведут мероприятия по благоустройству дворовых территорий и мест жительства ветеранов.

Напомним, 9 мая 2021 года в 15:00 по местному времени во всех регионах России состоится онлайн-шествие "Бессмертный полк".

Участие в акции "Бессмертный полк онлайн" может принять любой желающий. До 7 мая 2021 года можно подать заявку через официальный сайт — 2021.polkrf.ru, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также через сайт народного проекта "Банк памяти". После регистрации придет оповещение о времени прохождения в строю виртуального полка.