Патриотические акции в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена" пройдут в Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, в Нижнем Новгороде 8 мая начнет работу тематическая площадка "Клуб "Помни".
В ходе акции будет обсуждаться деятельность Горьковской области, подвиги наших земляков на фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны.
В этот же день состоится акция "Добрая суббота".Она будет проводиться в сообществе конкурса "Большая перемена" в соцсети "ВКонтакте" (https://vk.com/bpcontest).
Будет проведен онлайн-челлендж "История победы", дети запишут видеоролик о праздновании Дня Победы в 1945 году. Рассказчиками могут быть ветераны, их родственники или сами школьники. Хештеги акции: #ДобраяСуббота, #ИсторияПобеды.
Также участники акции поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с праздником Победы и проведут мероприятия по благоустройству дворовых территорий и мест жительства ветеранов.
Напомним, 9 мая 2021 года в 15:00 по местному времени во всех регионах России состоится онлайн-шествие "Бессмертный полк".
Участие в акции "Бессмертный полк онлайн" может принять любой желающий. До 7 мая 2021 года можно подать заявку через официальный сайт — 2021.polkrf.ru, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также через сайт народного проекта "Банк памяти". После регистрации придет оповещение о времени прохождения в строю виртуального полка.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+