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Общество

Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

06 мая 2021 14:09  [99] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в Нижегородской области выявлено 117 новых случаев заражения ковидом.

На 6 мая в регионе подтверждено 114764 случая COVID-19.

Вылечились 110249 человек, в том числе 115 за последние сутки.

Умерли 3256 человек, в том числе 9 за минувшие сутки.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

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Теги:
Инфекция
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