Фото: НИА Нижний Новгород
Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, в Нижегородской области выявлено 117 новых случаев заражения ковидом.
На 6 мая в регионе подтверждено 114764 случая COVID-19.
Вылечились 110249 человек, в том числе 115 за последние сутки.
Умерли 3256 человек, в том числе 9 за минувшие сутки.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.
Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.
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