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Культура и отдых

Названа дата и место проведения фестиваля "Рок Чистой Воды-2021" в Нижнем Новгороде

06 мая 2021 17:32  [78] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород (архив 2017 года)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Оргкомитет фестиваля "Рок Чистой Воды" утвердил дату и место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде в 2021 году.

Как сообщают организаторы, ежегодный музыкально-экологический фестиваль состоится 24 июля на пл.Минина. В предыдущий раз концерты прошли на Нижневолжской набережной.

"Оргкомитет с благодарностью и пониманием отнесся к мнению огромного количества зрителей фестиваля, которым очень понравилась площадка на Нижневолжской набережной, но обстоятельства не позволили там закрепиться. На набережной проходят строительные работы в рамках осуществления программы благоустройства к предстоящему юбилею Нижнего Новгорода", - пояснили организаторы, пообещав "перенести на пл.Минина все лучшее, что получилось во время работы на Нижневолжской набережной и привнести в него то, чего еще никогда не делали".

Напомним, что в 2020 году это ежегодное мероприятие отменили из-за распространения коронавируса.

СПРАВКА:
Первый фестиваль "Рок Чистой Воды" прошел тогда еще в городе Горьком в 1990 году. После 26-летнего перерыва в 2016 году фестиваль был возрожден. Как самое яркое и зрелищное музыкальное событие 2016 года фестиваль "Рок Чистой Воды" стал лауреатом премии "Пробуждение" в номинации "Возвращение года", а в 2017 году фестиваль получил премию "Серебряный лучник".

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Теги:
Фестиваль Экология
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