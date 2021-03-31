"Он меня не узнал": премьера спектакля "Папа" состоялась в нижегородском ТЮЗе Культура и отдых

Сцена из спектакля Фото: из группы театра в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьерный показ спектакля "Папа" состоялся в Нижегородском театре юного зрителя 6 мая 2021 года. На нем присутствовала корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Семейная драма, поставленная главным режиссером театра Алексеем Логачевым по пьесе Флориана Зеллера, рассказывает о взаимоотношениях пожилого мужчины Андрэ и его дочери Анны. Несмотря на все старания, отец и дочь не могут понять друг друга. Женщина осознает, что отец постарел, и теперь она не может оставить его без присмотра. Андрэ уверен в обратном - мужчина заявляет, что его ноги и руки нормально функционируют, а значит сиделка ему не нужна.

Но разногласия с дочерью не главная проблема Андрэ. Он не знает, что именно происходит вокруг него. Не может этого понять и зритель, который пытается разобраться во всем вместе с героем. Реальность при этом отходит на второй план, на первом оказывается внутренний мир Андрэ.

Этот мир фрагментарен. В нем есть место всего для нескольких человек. Для двух дочерей: Анны, которая своей опекой мешает Андрэ жить, и любимицы - Элизы, которая погибла в аварии, но для отца остается живой. Иногда в нем появляются постоянно меняющиеся сиделки, и Андрэ ведет с ними отчаянную борьбу. Нередко в его жизнь вмешивается "неприятный персонаж" по имени Пьер. Он представляется мужем Анны и заявляет, что они уже 10 лет в браке. Но Андрэ отчетливо помнит, что сама Анна только недавно говорила ему, что пять лет, как в разводе, и только собирается переехать в Лондон к любимому мужчине.

Декорации на сцене постоянно меняются. Герой задается вопросами: С кем он разговаривает? Где находится? Почему он в пижаме? Где его любимые часы? и Почему похожая на Элизу сиделка по имени Лора сегодня выглядит совершенно по-другому? Андрэ пугает неизвестность, что сценически подчеркивается тревожной музыкой и холодным светом, но герой не подает виду. Он бодро танцует чечетку и наливает себе в стакан горячительного, подозревая дочь в излишний бдительности, а иногда и коварстве. В этом вся суть Андрэ, передаваемая фразой Анны "он у нас с характером".

Переломным для Анны становится момент, когда она понимает, что отец ее не узнал. Она вспоминает о том, каким Андрэ был раньше, признается, что в детстве боялась своего отца. Анна боится его и сейчас, но совершенно иначе. Но еще больше она боится своего решения о будущем отца, которое она не произносит вслух.

"Обычно, когда герой пьесы испытывает подобного рода проблему, мы видим странно ведущего себя человека в адекватной обстановке. В этой же пьесе мы, наоборот, видим вполне адекватного, логично и последовательно ведущего себя человека, вокруг которого происходят какие-то странные, необъяснимые, порой просто абсурдные вещи. Это очень сложный для восприятия, но безумно интересный и привлекательный прием. Своеобразный "взгляд изнутри", позволяющий лучше понять, прочувствовать буквально на себе самом, что именно происходит в сознании таких людей, как Андрэ. А это, в свою очередь, даст, мы надеемся, возможность скорее посочувствовать и ему самому, и его близким", - пояснил Алексей Логачев в группе театра в соцсети ВКонтакте.

(16+)