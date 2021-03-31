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Общество

Фудкорт и детский городок появятся на берегу Межонского пруда в Выксе

07 мая 2021 15:44  [2] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работы по благоустройству береговой линии Межонского пруда начались в Выксе в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Сейчас на этой территории производится очистка для последующих работ. В процессе благоустройства со стороны улицы Красные Зори будет восстановлена подпорная стена. Мост, ведущий на территорию частного сектора, тоже восстановят. По береговой линии пруда пройдут дорожки, образуя замкнутую пешеходную систему – их разметка уже начата. Обязательно будут установлены лавочки и урны. Особенностью проекта станут смотровые площадки. Также предусмотрено устройство системы освещения и видеонаблюдения – это важные элементы изменения общественного пространства, обеспечивающие безопасность", - рассказал заместитель главы администрации Выксы Дмитрий Орлов.

В соответствии с проектом будет проведено озеленение и устройство газонов, организованы площадка для фудкорта, игровая зона и детский городок. Эти зоны были внесены в проект по желанию жителей. В прошлом году в рейтинговом голосовании за преображение территории Межонского пруда высказались 3 500 человек.

Стоимость реализации проекта благоустройства набережной Межонского пруда составляет более 25 млн рублей, из них около 22 млн рублей - из федерального бюджета, 1 млн – из областного и 2,5 млн - из местного.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем могут принять участие жители 19 городов и поселков области с населением больше 20 000 человек. Возраст участников – от 14 лет. Всего на рейтинговое голосование выставлено 133 общественных пространства.

"У жителей есть выбор: они могут проголосовать на ##https://golosza.ru/##сайте в режиме офлайн при помощи волонтеров, которые работают в пунктах для голосования, а также через портал Госуслуг. Все очень просто, понятно и удобно. Голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" у нас проходит ежегодно с 2019 года. Наш опыт использования сайта "Голос За" и технические решения взяло на вооружение правительство Российской Федерации при создании федеральной платформы для голосования", - рассказал Глеб Никитин.

Для регистрации на сайте нужно подтверждение номера телефона через СМС. После этого представится возможность изучить концепции благоустройства и выбрать из списка одну общественную территорию, которая, по мнению участвующего в голосовании, должна быть благоустроена в первую очередь.

Нижегородцы, у которых возникают проблемы с доступом в интернет, могут воспользоваться офлайн-пунктами для голосования. Более 120 таких пунктов открылось в Нижегородской области. Жителям здесь помогают волонтеры.

Задать вопросы специалистам минстроя России можно по "горячей линии": 8(800) 600-20-13, который действует с 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме. В Нижегородской области также начала работу региональная "горячая линия": 8 (831) 202-24-39.

Напомним также, национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

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Теги:
Благоустройство Выкса Нацпроект
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