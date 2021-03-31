"Великая Победа – это огонек в наших сердцах", - Олег Лавричев Общество

"Великая Победа – это огонек в наших сердцах, который мы должны бережно хранить и передавать из поколения в поколение", - отметил председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, поздравляя жителей города с Днем Победы.

"9 мая - священная дата в истории нашей страны. Уже более семи десятилетий отделяют нас от победной весны 1945 года, но в каждой нижегородской семье до сих пор есть своя неутихающая боль, своя история, связанная с этой беспощадной и кровопролитной войной. Нельзя забывать, какой ценой досталась нам Победа. Наша страна потеряла более 26 миллионов граждан, более 300 тысяч горьковчан не вернулись с фронта. Наша память должна навсегда сохранить имена тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли", - сказал он.

"Сегодня мы чтим память тех, кто навечно остался в полях сражений, чествуем ветеранов, которые шли навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, и тружеников, ковавших победу в тылу, говорим слова благодарности тем, кто восстанавливал нашу Родину из руин. Ваши мужество, неисчерпаемые силы, доблесть и сила духа - пример и нравственные ориентиры для подрастающих и будущих поколений. Поэтому нам сегодня как никогда важно сохранить правду о Великой Отечественной войне и не допустить фальсификации ее истории", - добавил депутат.

Олег Лавричев пожелал нижегородцам крепкого здоровья, благополучия, счастья в семье, а также ясного и мирного неба над головой.