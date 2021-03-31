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Общество

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Нижегородской области 9 мая

08 мая 2021 14:36  [171] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдут во всех районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Например, в Шатковском районе запланирована праздничная программа "Май Великий! Май победный!". 9 мая там состоится возложение гирлянды славы к Вечному огню и могиле Тани Савичевой, театрализованная постановка с участием местных школьников, бесплатные показы художественных фильмов о войне в рамках кинонедели "Победный май", а также концерт, на котором военные песни прозвучат в исполнении кавер-группы "Авеню 400".

Дома культуры, отремонтированные в рамках реализации национального проекта "Культура", также станут площадками проведения мероприятий в честь Дня Победы. Так, в Дальнеконстантиновском районном ДК уже прошел праздничный театрализованный концерт "Потомки победителей", в ходе которого были воссозданы эпизоды Великой Отечественной войны. Со сцены звучали песни военных лет, были показаны театрально-художественные и танцевальные композиции.

"Концертные номера в исполнении творческих коллективов завораживали зрителей, будто перенося их в то страшное, но значимое для нашей страны время. В заключение мероприятия участники народного театра и зрители возложили цветы к памятнику комсомольцам и молодежи, погибшим в годы войны. Концерт в честь праздника Победы – это дань памяти, поклон всем защитникам Родины. Он получился искренним и волнующим, вызвал тёплые и поистине патриотические чувства у детей и у взрослых", - поделилась впечатлениями генеральный директор культурно-досугового объединения Дальнеконстантиновского района Марина Шубнякова.

В День Победы в пгт. Дальнее Константиново пройдет митинг памяти, в рамках которого запланировано прохождение торжественным маршем военнослужащих, смотр военной техники и показательные выступления военнослужащих. Специальную экскурсию подготовил районный краеведческий музей.

Праздничные мероприятия проходят в эти дни и в Богородском районе.

"Праздник Великой Победы — важнейшее событие в жизни нашей страны. В эти дни мы вспоминаем суровые военные годы, чтим павших минутой молчания и возлагаем цветы к обелискам и братским могилам, проходим парадом по улицам города и вступаем в "Бессмертный полк", поем песни Победы и даем салют в честь победителей", - рассказала начальник управления культуры Богородского района Ирина Чистова.

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

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Теги:
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