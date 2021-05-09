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Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 10 мая COVID-19

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Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 116 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 10 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зарегистрирован 121 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 10 мая составляет 0.77 (вчера - 0.70).

По данным на 10 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 115 220 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 241.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 110 660 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписался 101 человек, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 319.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 591 630 человек, в том числе за последние сутки протестированы 4 959 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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