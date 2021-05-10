Росприроднадзор добивается проведения рекультивации свалки химотходов в Володарском районе Общество

Фото: пресс-служба ведомства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия добивается проведения рекультивации свалки химотходов в п. Золино Володарского района. Об этом сообщили в управлении.

Согласно информации, в адрес администрации Володарского района уже направлено претензионное письмо с требованием об устранении вреда, причиненного почвам в поселке Золино.

Напомним, что еще летом 2020 года на территории садоводческого товарищества "Золино" было выявлено несанкционированное размещение промышленных отходов. Инспекторы обнаружили там более 70 двухсотлитровых емкостей, а также порядка 40 канистр с различными химическими жидкостями. Из некоторых содержимое вытекло на землю.

Отбор проб показал, что отходы относятся к I, III и IV классам опасности. Площадь загрязнения составила 442 м2. Расчет причиненного ущерба составил более 1,6 млн рублей.

Кроме этого, в ходе административного расследования было установлено, что данный земельный участок находится в ведении администрации Володарского района.

Росприроднадзор предлагает администрации в добровольном порядке осуществить необходимый комплекс мер по устранению вреда почве, иначе ведомство намерено обратиться в суд.