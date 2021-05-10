Первый субботник на sap-серфах прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Первый субботник на sap-серфах прошел в Нижнем Новгороде в рамках всероссийской акции "Зеленая весна" при участии волонтеров победы и регионального оператора "Нижэкология-НН". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 20 спортсменов.

В рамках субботника серферы очищали как само озеро, так и его берега. В ходе мероприятия удалось собрать свыше 50 мешков мусора.



"Ранее мы уже поднимали со дна мусор, но прошло время, и озеро необходимо было еще раз облагородить и привести в порядок к лету. Минэкологии ведет активную работу в рамках экопросвещения, мы поддерживаем инициативы волонтеров. В этом году у нас запланировано много мероприятий, которые помогут вывести на новый уровень экологическое просвещение населения и добиться успешной реализации национального проекта "Экология", - сказала главный специалист сектора экологического просвещения министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Анна Добрынина.

СПРАВКА:

Цель проведения sap-субботников – бережное отношение к экологии, а также популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодежи Нижегородской области.

"Зеленая весна" - ежегодный проект неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Экологический марафон объединяет инициативы в области охраны окружающей среды, исходящие от органов государственной власти, общественных организаций, бизнес-структур, а также активных граждан.

Мещерское озеро – памятник природы местного значения с 1984 года, используется в рекреационных целях. Озеро площадью 20 гектаров расположено в северо-восточной части Канавинского района Нижнего Новгорода. Его длина составляет 1220 метров, глубина – 4 метра, ширина достигает 170 метров.