Нижегородский Минздрав готов оказать помощь пострадавшим при стрельбе в казанской школе Происшествия

Место происшествия Фото: из группы Регион-116 | Казань в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство здравоохранения Нижегородской области готово оказать помощь пострадавшим при стрельбе в школе №175 в Казани. Об этом написал заместитель губернатора региона, глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

"Казань, скорбим вместе с вами. Готовы оказать всю помощь и поддержку семьям пострадавших и нашим коллегам в Татарстане", - написал он.

Как сообщает ТАСС, неизвестный открыл стрельбу в школе этим утром. В результате погибли 11 человек, среди них девять детей. Количество пострадавших уточняется. Правоохранители задержали 19-летнего подозреваемого который, окончил эту школу несколько лет назад. Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве.

В здании на момент случившегося находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией.