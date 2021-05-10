Нижегородский Минздрав готов оказать помощь пострадавшим при стрельбе в казанской школе

Место происшествия
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Министерство здравоохранения Нижегородской области готово оказать помощь пострадавшим при стрельбе в школе №175 в Казани. Об этом написал заместитель губернатора региона, глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.
"Казань, скорбим вместе с вами. Готовы оказать всю помощь и поддержку семьям пострадавших и нашим коллегам в Татарстане", - написал он.
Как сообщает ТАСС, неизвестный открыл стрельбу в школе этим утром. В результате погибли 11 человек, среди них девять детей. Количество пострадавших уточняется. Правоохранители задержали 19-летнего подозреваемого который, окончил эту школу несколько лет назад. Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве.
В здании на момент случившегося находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией.
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