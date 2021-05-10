Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии Казани

Глеб Никитин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии №175 Казани.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии. Нижегородцы сегодня скорбят вместе с жителями республики. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сказал Глеб Никитин.
Он добавил, что Нижегородская область готова оказать всю необходимую помощь Татарстану.
"Уверен, что Рустам Минниханов и правительство Татарстана сделают все возможное для того, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших", - резюмировал Глеб Никитин.
Напомним, что в результате стрельбы в школе Татарстана погибли 11 человек, среди них девять детей.
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