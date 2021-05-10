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Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии Казани

11 мая 2021 12:28  [39] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии №175 Казани.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии. Нижегородцы сегодня скорбят вместе с жителями республики. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что Нижегородская область готова оказать всю необходимую помощь Татарстану.

"Уверен, что Рустам Минниханов и правительство Татарстана сделают все возможное для того, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших", - резюмировал Глеб Никитин.

Напомним, что в результате стрельбы в школе Татарстана погибли 11 человек, среди них девять детей.

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Теги:
Глеб Никитин Соболезнования
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