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Вероятность возникновения ЧС из-за аномальной жары прогнозируется в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, в период с 13 по 17 мая в Нижнем Новгороде и в целом по региону ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9°С выше климатической нормы (норма +10…+13°С).
В этой связи повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - лесных пожаров.
Специалисты призывает население быть предельно внимательными и осторожными.
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