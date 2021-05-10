Вероятность возникновения ЧС из-за аномальной жары прогнозируется в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вероятность возникновения ЧС из-за аномальной жары прогнозируется в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 13 по 17 мая в Нижнем Новгороде и в целом по региону ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9°С выше климатической нормы (норма +10…+13°С).

В этой связи повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - лесных пожаров.

Специалисты призывает население быть предельно внимательными и осторожными.