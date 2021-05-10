ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2021 12:47  [1] Вероятность возникновения ЧС из-за аномальной жары прогнозируется в Нижегородской области
11 мая 2021 12:28  [39] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии Казани
11 мая 2021 12:22  [41] Число нижегородцев, пострадавших от укусов клещей с начала мая выросло в 2 раза
11 мая 2021 11:59  [100] Первый субботник на sap-серфах прошел в Нижнем Новгороде
11 мая 2021 11:29  [122] Семеновское ж/д направление в мае пополнится дополнительными электричками
11 мая 2021 11:07  [117] Росприроднадзор добивается проведения рекультивации свалки химотходов в Володарском районе
11 мая 2021 10:14  [140] Жители шести домов временно остались без света в Нижнем Новгороде
11 мая 2021 09:31  [166] Жители Дзержинска и Кстова могут зарегистрировать счетчики горячей воды и отопления онлайн
11 мая 2021 09:09  [250] Движение на участке ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде прекращено до конца мая
10 мая 2021 13:13  [610] Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 10 мая COVID-19
Общество

Вероятность возникновения ЧС из-за аномальной жары прогнозируется в Нижегородской области

11 мая 2021 12:47  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вероятность возникновения ЧС из-за аномальной жары прогнозируется в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 13 по 17 мая в Нижнем Новгороде и в целом по региону ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9°С выше климатической нормы (норма +10…+13°С).

В этой связи повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - лесных пожаров.

Специалисты призывает население быть предельно внимательными и осторожными.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
10 мая 2021 16:24Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph