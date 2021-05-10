Более 20 мусорных контейнеров дополнительно установили в Приокском районе Общество

Более 20 мусорных контейнеров дополнительно установили в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил заместитель главы города, глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, во время месячника по благоустройству 22 контейнера были установлены дополнительно и 15 заменены.

"Оборудовано семь контейнерных площадок, 10 – отремонтировано", - добавил Михаил Шатилов, отметив при этом, что до конца месячника по благоустройству будут еще восстановлены контейнерные площадки, в том числе и в частном секторе.

На сегодняшний день в районе идут работы по уборке прибордюрных полос, убираются на улицах и газонах, вывозят прошлогоднюю листву и дробят ветки.

Напомним, 5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству.