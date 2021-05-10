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Бесплатный экскурсионный марафон по Нижнему Новгороду состоится 29 мая. Об этом сообщает МАУ "Управление по туризму Нижнего Новгорода".
Согласно информации, пешеходные экскурсии будут проводиться в 8 районах города. Каждая из них — это особый тематический маршрут, о котором расскажет профессиональный гид из нижегородской гильдии экскурсоводов.
Первая экскурсия по каждому маршруту стартует в 10:00, последняя — в 18:00. Продолжительность каждой экскурсии — 1,5 часа.
Для удобства участников между точками начала экскурсий будут курсировать бесплатные автобусы, передвижение на которых будет сопровождаться живой экскурсией по тематике маршрута. Таким образом, участники смогут самостоятельно выбрать свой индивидуальный маршрут по локациям марафона.
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