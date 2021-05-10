Бесплатный экскурсионный марафон по Нижнему Новгороду состоится 29 мая Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бесплатный экскурсионный марафон по Нижнему Новгороду состоится 29 мая. Об этом сообщает МАУ "Управление по туризму Нижнего Новгорода".

Согласно информации, пешеходные экскурсии будут проводиться в 8 районах города. Каждая из них — это особый тематический маршрут, о котором расскажет профессиональный гид из нижегородской гильдии экскурсоводов.

Всего маршрутов 10:

"Музейная набережная" (Нижегородский район — Верхне-Волжская набережная); "На Ильинской горе" (Нижегородский район — Започаинье); "Вся соль Рождественской" (Нижегородский район — ул. Роджественская); "Три века главной ярмарки Евразии" (Канавинский район); "Заводская проходная, что в люди вывела меня" (Московский район); "Сормово — город корабелов" (Сормовский район); "Географический центр Нижнего" (Ленинский район); "Город в городе" (Автозаводский); "С немецким акцентом" (Приокский район); "Район, оставшийся Советским" (Советский район).

Первая экскурсия по каждому маршруту стартует в 10:00, последняя — в 18:00. Продолжительность каждой экскурсии — 1,5 часа.

Для удобства участников между точками начала экскурсий будут курсировать бесплатные автобусы, передвижение на которых будет сопровождаться живой экскурсией по тематике маршрута. Таким образом, участники смогут самостоятельно выбрать свой индивидуальный маршрут по локациям марафона.