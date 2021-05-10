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Политика

Заявочная кампания конкурса "Лидеры России" продлена до 17 мая

12 мая 2021 13:26  [87] Политика

Заявочная кампания конкурса "Лидеры России" продлена до 17 мая. Об этом сообщает АНО "Россия - страна возможностей".

Согласно информации, такое решение было принято наблюдательным советом конкурса.

Как отметил генеральный директор АНО, руководитель конкурса Алексей Комиссаров, подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 17 мая 23:59 по московскому времени.

На этапе заявочной кампании "Лидеров России", чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники (помимо заполнения анкеты) должны записать видеообращение. В нем нужно ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни.

Из-за продления регистрации оргкомитет конкурса перенес и сроки проведения дистанционного этапа. Первые тесты стартуют по новому графику с 20 мая и завершатся 1 июля. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти различные тесты, а также выполнить задания по выбранным направлениям. В дополнение конкурсанты смогут по желанию пройти тесты от партнеров проекта.

Зарегистрироваться на конкурс "Лидеры России" можно из любой географической точки.

Победители конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Напомним, что в 2021 году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". В апреле стартовали: трек "Международный" и трек "Студенты". Для участия в "Лидерах России" можно выбрать только один трек.

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