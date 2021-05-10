Нижегородские власти подтвердили возможное открытие новых маршрутов СПК "Валдай" в 2021 году

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Правительство Нижегородской области подтвердило намерения по открытию новых маршрутов для судов на подводных крыльях "Валдай45Р".
В 2021 году могут открыться новые направления из Нижнего Новгорода – в Павлово, Дзержинск и Васильсурск, рассказали НИА "Нижний Новгород" в правительстве.
Ранее предполагалось, что эти новые маршруты откроются в середине лета. Сейчас планы по лету подтверждаются, но точная дата будет определена с учетом показателей уровня воды в Волге и Оке.
Также министерство транспорта и автомобильных дорог области прорабатывает вариант открытия межрегиональных рейсов в Ивановскую область (Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец) и Марий Эл (Нижний Новгород – Юрино).
Напомним, что сейчас известны сроки и условия начала навигации "Валдаев" в 2021 году. Ранее сообщалось, что "Валдаи" начнут курсировать в конце весны из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево, а также по маршруту Речной вокзал – микрорайон Юг на Автозаводе.
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