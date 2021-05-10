Стали известны сроки начала навигации "Валдаев" в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: Пресс-служба правительства региона (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Стали известны сроки и условия начала навигации судов на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" в Нижегородской области в 2021 году. Информацию об этом НИА "Нижний Новгород" озвучили в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что "Валдаи" начнут курсировать в мае из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево, а также по маршруту Речной вокзал – микрорайон Юг на Автозаводе.

Между тем, для начала открытия навигации необходима благоприятная паводковая ситуация. Однако в конце апреля этого года стало известно, что из-за увеличения сбросных расходов Рыбинского гидроузла возможен подъем уровня воды на Волге между Городцом и Нижним Новгородом, а также в устье Оки.

При достижении критических уровней не исключены подтопления в Городецком, Балахнинском районах и Нижнем Новгороде. Правительство Нижегородской области контролирует ситуацию с возможным подтоплением территорий региона.

При этом для начала навигации "Валдаев" уже все готово: суда заправлены, необходимые для работы документы оформлены. Но дебаркадер на Нижневолжской набережной для причала судов можно будет установить, когда уровень воды на Волге снизится до отметки 68,5 метра.

Специалисты ведут мониторинг за состоянием уровня воды в районе всех предполагаемых мест установки причалов. Как только необходимые параметры уровня воды будут достигнуты, стартует навигация.

Напомним, что в 2020 году навигация "Валдаев" открылась в конце июня. Но в это время на территории региона действовали усиленные ограничения из-за пандемии коронавируса, поэтому число пассажиров было сокращено для возможности соблюдать социальную дистанцию.