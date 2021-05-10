Доходы Глеба Никитина за 2020 незначительно уменьшились - до 4,1 млн рублей Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Доходы Глеба Никитина за 2020 незначительно уменьшились - до 4,1 млн рублей. Сведения о доходах, расходах и имуществе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его семьи за 2020 год опубликованы на портале правительства региона.

В документе сказано, что за прошлый год общая сумма дохода Глеба Никитина составила 4 183 769 рублей, что на 685 тысяч меньше, чем годом ранее. Доход супруги губернатора за 2020 год составил 2 532 037 рублей.

Отметим, что в собственности нижегородского губернатора находятся: земельный участок площадью 1500 кв.м, жилой дом площадью 171,9 кв.м и квартира площадью 143,7 кв.м. Также Глеб Никитин владеет автомобилем ВАЗ 21011, ГАЗ 22177, ГАЗ 3102, прицепом ССТ 7132-08 и мотоциклом ЯВА 350/638.

Супруге губернатора принадлежит автомобиль BMW X3, три квартиры площадью 143,8 кв.м, 108,3 кв.м и 38 кв.м и два машиноместа. В пользовании семьи Никитиных также находится дача на 801.7 кв.м.

Напомним, что в 2019 году нижегородский губернатор заработал 4 869 246 рублей.