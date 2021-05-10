"Труд медсестер имеет огромное значение для всей системы здравоохранения", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил медсестер с профессиональным праздником, который отмечается 12 мая.

"Ваш труд имеет огромное значение для всей системы здравоохранения. От чуткости и профессионализма медсестер зависит выздоровление, настроение пациента. Доброе слово и участие порой оказывают не меньший терапевтический эффект, чем самые современные лекарства и процедуры. Бывая в нижегородских больницах и поликлиниках, нередко слышу теплые слова в ваш адрес. Часто пациенты, особенно пожилые, ласково говорят о вас, называя "сестричками". Эти искренние эмоции – лучший показатель важности вашей работы", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что на плечи медсестер легла огромная нагрузка в период пандемии коронавируса.

"Без вашего опыта и самоотверженности справиться с этим вызовом было бы невозможно. В самых сложных условиях вы боролись за жизни пациентов, переживали, учились новому. Благодарю вас за это! Желаю здоровья и благополучия!", - добавил губернатор Нижегородской области.