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Спорт

Глава Минспорта РФ рассказал о строительстве новых футбольных объектов в Нижегородской области

12 мая 2021 22:43  [118] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин рассказал о строительстве новых футбольных объектах в Нижегородской области. Такую информацию он озвучил 12 мая 2021 года в ходе подписания дополнительного соглашения межу губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом.

Соглашение направлено на развитие футбола в Нижегородской области.

Олег Матыцин отметил, что футбол – один из самых популярных видов спорта в Нижегородской области. По информации министра, футболом в регионе занимается более 55 тысяч человек.

Министр сказал, что к 2024 году в регионе планируется построить один полноразмерный и три малоформатных футбольных манежа, три стадиона и четыре полноразмерных поля с искусственным покрытием.

По словам президент Российского футбольного союза Александра Дюкова, в одном из районов области будет организован филиал академии регионального центра подготовки футболистов "Нижний Новгород", а на базе самой академии появятся группы подготовки девочек.

Также в регионе планируется открыть восемь новых отделений футбола.

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Теги:
Стадион Футбол
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