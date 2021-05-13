Новые мужские и женские профессиональные футбольные клубы создадут в Нижегородской области Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин рассказал о создании новых нижегородских профессиональных футбольных клубов.

Такую информацию он озвучил 12 мая 2021 года в ходе подписания дополнительного соглашения межу губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом.

Олег Матыцин пояснил, что в рамках соглашения в Нижегородской области будет улучшена система подготовки резерва, а перспективным воспитанникам нижегородских спортшкол, в том числе девушкам, представится возможность проявить себя, не покидая родного региона.

"Для этого мы планируем создать условия для появления в Нижегородской области еще двух мужских профессиональных футбольных клубов и двух женских команд", - пояснил Олег Матыцин.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков, в свою очередь, сказал, что будут созданы четыре местные федерации футбола, что позволит увеличить количество и повысить организационный уровень районных и городских турниров и фестивалей.

Отдельное внимание планируется уделить инклюзивности, доступности футбола для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, соглашение предполагает обучение в регионе новых квалифицированных тренеров и судей. Для тренеров спортивных школ и преподавателей физкультуры общеобразовательных школ планируется проведение открытых уроков мастерства.

Еще одно важное направление работы – совершенствование системы подготовки резерва.

"Мы ожидаем, что в одном из районов области будет организован филиал академии регионального центра подготовки футболистов "Нижний Новгород", а на базе самой академии появятся группы подготовки девочек. Также в регионе планируется открыть восемь новых отделений футбола", - рассказал Александр Дюков.