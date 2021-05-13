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Экономика

Нижегородская и Самарская области обменялись опытом работы по развитию территорий

13 мая 2021 09:53  [87] Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородская и Самарская области обменялись опытом работы по социально-экономическому развитию территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 12 мая на площадке проектного офиса стратегии развития региона состоялось рабочая встреча в рамках визита в Нижний Новгород делегации правительства Самарской области. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, а также руководители профильных министерств обоих регионов.

Участники совещания обсудили развитие агломераций и туристско-рекреационных кластеров, привлечение инвестиций, использование инфраструктурных инструментов и государственно-частного партнерства, охрану культурного наследия, а также работу по обращению с твердыми коммунальными отходами и решение экологических проблем в регионах.

"И для Самары, и для Нижнего Новгорода будет полезен обмен опытом по развитию агломерации и сохранению объектов культурного наследия и кварталов исторической застройки. Также полезен обмен опытом по внедрению инструмента инфраструктурных кредитов, о которых говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию и которые в ближайшей перспективе перерастут в реализацию конкретных проектов. Для нас было интересно услышать опыт развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Мы идем одним и тем же путем, решая задачи, которые ставят перед нами губернаторы и глава государства, и хороший опыт в этой части необходимо тиражировать", – сказал Сергей Морозов.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области, среди ключевых проектов по развитию региона – создание паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", развитие исторического квартала "Церковь Трех Святителей", редевелопмент Започаинья.

"Ряд позиций, которые мы обсудили, станут основой для совместных обращений на федеральный уровень. Сегодня для нас крайне важна тема развития агломераций, она заявлена в стратегии пространственного развития страны. Самарско-Тольяттинская агломерация является крупнейшей нестоличной в стране, Нижегородская агломерация также очень внушительная, и мы хотим совместно предложить правительству РФ ряд механизмов, которые могут дать новый импульс развитию агломераций, а значит, позволят в более короткие сроки и эффективнее реализовать стратегию пространственного развития Российской Федерации", – подчеркнул Виктор Кудряшов.

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Теги:
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