Дмитрий Сватковский решил не участвовать в предстоящих выборах в Госдуму Политика

Дмитрий Сватковский Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутат Госдумы от Нижегородской области Дмитрий Сватковский решил не участвовать в предстоящих выборах. Такую информацию депутат опубликовал в своем аккаунте сети Instagram.

Дмитрий Сватковский сейчас является депутатом Госдумы от "Единой России" по Нижегородскому одномандатному избирательному округу №129, победив на довыборах в сентябре 2018 года.

В состав округа входят Нижегородский и Советский районы Нижнего Новгорода; а также Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский и Спасский районы Нижегородской области.

Свой отказ от участия в выборах Дмитрий Сватковский объясняет переменами в жизни.

"Дорогие друзья, принял решение не участвовать в предварительном голосовании "Единой России" и, как следствие, не буду избираться в Государственную Думу. Это решение связано с переменами, которые я хочу внести в свою жизнь, попробовав силы на новом для себя поприще", - написал он, попросив поддержать на выборах однопартийца - начальника ГЖД, депутата Законодательного собрания Нижегородской области Анатолия Лесуна.

Выборы депутатов Государственной Думы VIII состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот день также пройдут выборы глав субъектов РФ и депутатов законодательных органов 39 регионов в России.

СПРАВКА:

Дмитрий Сватковский является депутатом Госдумы с 2018 года. До этого - с августа 2010 года и по сентябрь 2018 года – занимал должность заместителя губернатора Нижегородской области. Курировал инвестиционный и социальный блоки областного правительства. С 2006 по 2010 годы работал министром инвестиционной политики Нижегородской области.