Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Политика
13 мая 2021 11:49  [103] Дмитрий Сватковский решил не участвовать в предстоящих выборах в Госдуму
13 мая 2021 09:33  [1562] Нижегородский депутат заплатил штраф за поддельный диплом о высшем образовании
12 мая 2021 15:30  [385] Доходы Глеба Никитина за 2020 незначительно уменьшились - до 4,1 млн рублей
12 мая 2021 13:26  [207] Заявочная кампания конкурса "Лидеры России" продлена до 17 мая
11 мая 2021 15:57  [1088] Главой Минлесхоза Нижегородской области назначен Роман Воробьев
07 мая 2021 19:07  [345] Депутат Госдумы Артем Кавинов принял участие в торжественном мероприятии к 9 мая в Варнавине
01 мая 2021 18:45  [1132] Роман Любарский планирует принять участие в выборах в Госдуму от "Единой России"
30 апреля 2021 18:56  [1642] Эксперт-мониторинг событий 26 – 30 апреля 2021 года от АНО "Минин-центр"
30 апреля 2021 10:00  [608] Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра заключили соглашение о сотрудничестве
29 апреля 2021 14:05  [1362] Алексей Москвин назначен и.о министра спорта Нижегородской области
Политика

Дмитрий Сватковский решил не участвовать в предстоящих выборах в Госдуму

13 мая 2021 11:49  [103] Политика
Дмитрий Сватковский

Дмитрий Сватковский

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутат Госдумы от Нижегородской области Дмитрий Сватковский решил не участвовать в предстоящих выборах. Такую информацию депутат опубликовал в своем аккаунте сети Instagram.

Дмитрий Сватковский сейчас является депутатом Госдумы от "Единой России" по Нижегородскому одномандатному избирательному округу №129, победив на довыборах в сентябре 2018 года.

В состав округа входят Нижегородский и Советский районы Нижнего Новгорода; а также Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский и Спасский районы Нижегородской области.

Свой отказ от участия в выборах Дмитрий Сватковский объясняет переменами в жизни.

"Дорогие друзья, принял решение не участвовать в предварительном голосовании "Единой России" и, как следствие, не буду избираться в Государственную Думу. Это решение связано с переменами, которые я хочу внести в свою жизнь, попробовав силы на новом для себя поприще", - написал он, попросив поддержать на выборах однопартийца - начальника ГЖД, депутата Законодательного собрания Нижегородской области Анатолия Лесуна.

Выборы депутатов Государственной Думы VIII состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот день также пройдут выборы глав субъектов РФ и депутатов законодательных органов 39 регионов в России.

СПРАВКА:
Дмитрий Сватковский является депутатом Госдумы с 2018 года. До этого - с августа 2010 года и по сентябрь 2018 года – занимал должность заместителя губернатора Нижегородской области. Курировал инвестиционный и социальный блоки областного правительства. С 2006 по 2010 годы работал министром инвестиционной политики Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Государственная Дума Дмитрий Сватковский
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph