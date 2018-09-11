Дмитрий Сватковский и Артём Баранов победили на выборах в Госдуму РФ и ЗС НО, - избирком Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дмитрий Сватковский и Артём Баранов победили на довыборах в Государственную думу РФ по округу №129 и Законодательное собрание Нижегородской области. Об этом сообщили на итоговом заседании областной избирательной комиссии 12 сентября 2018 года.

Председатель облизбиркома Оксана Кислицына сообщила, что дополнительные выборы губернатора Нижегородской области, дополнительные выборы депутата Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 129, а также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 признаны состоявшимися и действительными.

По её словам, по итогам выборов депутатом Госдумы избран Дмитрий Сватковский, получивший наибольшее, по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами, число голосов избирателей.

Депутатом Заксобрания Нижегородской области избран Артем Баранов, получивший 16579 голосов избирателей, что составляет 52,94%.

Напомним, что в выборах на должность губернатора региона победил Глеб Никитин, получивший 708 807 голосов избирателей, что составляет 67,75%.